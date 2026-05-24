Москва24 мая Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко поздравили россиян с Днем славянской письменности и культуры, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Кирилл отметил, что в современной России этот праздник стал не только церковным, но и общественным, и государственным, что отражает изменения в жизни страны.

Прошло время, когда идеология брала верх над здравым смыслом и над исторической памятью, – и сегодня мы имеем такую возможность: праздновать церковный праздник памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, который стал одновременно государственным праздником - Днем славянской письменности и культуры. Я всех вас поздравляю с этим днем! сказал патриарх

Чернышенко, в свою очередь, отметил, что праздник объединяет всех любителей родной речи, а также тех, кто чтит духовность, историю и ценности России.

Очень символично, что сегодняшнее традиционное празднование проходит в Год единства народов России, объявленный нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. По всей стране проходит большое количество мероприятий, позволяющих нам вспомнить этот важный момент, который объединяет нас подчеркнул вице-премьер

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства.