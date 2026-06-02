Москва2 июн Вести.Людям творческих профессий не надо "уходить со светлой стороны истории", "работать на сатану", развращая других людей. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве.

Он отметил, что с тех, кому по Божьему велению дарован талант, всегда будет выше спрос.

Обращаюсь сегодня ко всем талантливым людям, кто пишет, кто ставит фильмы, кто вообще влияет (на людей – Прим. ред.) через искусство - не надо развращать людей, не надо работать на сатану! Это сатана развращает людей, убивает нравственное чувство. Разрушает границу между животным миром и человеческим сказал он

По словам патриарха, тот, кто не любит собственную страну и не уважает культуру своего народа, никогда не сможет иметь полноценный успех в творчестве и не запомнится в истории.

