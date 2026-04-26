Москва26 апр Вести.Россия будет непобедима, если молодое поколение будет воспитываться в любви к Богу и к Отечеству. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова приводятся на сайте Русской православной церкви (РПЦ) по итогам его визита в Кубанский казачий кадетский корпус имени И. В. Безуглого в станице Динской Краснодарского края.

Во время поездки в воскресенье патриарх посетил домовый храм при кадетском корпусе и встретился с казачьей молодежью Кубани. В дар учебному заведению он передал Владимирскую икону Божией Матери, сборники своих проповедей и книгу "Патриархи Московские и всея Руси".

Там, где воспитывается наша молодежь, она должна впитывать любовь к Богу и к Отечеству. Если будет так, то Россия будет непобедима заявил патриарх Кирилл

Он подчеркнул, что внешний враг никогда не побеждал Россию, даже если превосходил ее силой, а внутренняя устойчивость опирается на православную веру, взаимную любовь и высокие нравственные ценности, включая любовь к Отечеству.