Патриарх Кирилл заявил, что покинувшие Россию "не наши" вряд ли вернутся

Патриарх Кирилл заявил, что рад отъезду из России "не наших" людей Патриарх Кирилл заявил, что покинувшие Россию "не наши" вряд ли вернутся

Москва28 июл Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что рад отъезду из России людей, которые "не были нашими".

Заявление прозвучало во время крестного хода от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве, приуроченного ко Дню крещения Руси.

Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, – покинули нас. И наверняка никогда не вернутся в Россию сказал патриарх

После общего молебного пения патриарх заявил, что русская цивилизация основана на православии, а верующие молятся о единстве Святой Руси и о том, чтобы были разрушены замыслы тех, кто стремится ослабить это единство внутренними конфликтами и внешними угрозами, пишет агентство РБК.

В День крещения Руси патриарх Кирилл также поздравил президента России Владимира Путина с праздником и именинами.