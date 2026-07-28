Москва28 июлВести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что рад отъезду из России людей, которые "не были нашими".
Заявление прозвучало во время крестного хода от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве, приуроченного ко Дню крещения Руси.
Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, – покинули нас. И наверняка никогда не вернутся в Россиюсказал патриарх
После общего молебного пения патриарх заявил, что русская цивилизация основана на православии, а верующие молятся о единстве Святой Руси и о том, чтобы были разрушены замыслы тех, кто стремится ослабить это единство внутренними конфликтами и внешними угрозами, пишет агентство РБК.
В День крещения Руси патриарх Кирилл также поздравил президента России Владимира Путина с праздником и именинами.