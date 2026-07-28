Москва28 июлВести.Православие является источником формирования духовно-нравственных ценностей для жителей страны и входит в число основ суверенитета России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента поздравил граждан с Днем Крещения Руси. Текст его обращения был опубликован на сайте Госдумы.
Православие, принятое более тысячи лет назад, стало одной из основ нашей национальной идентичности и суверенитетаподчеркнул Володин
День Крещения Руси традиционно отмечается 28 июля. В Москве в честь праздника пройдет крестный ход к памятнику князю Владимиру Великому на Боровицкой площади. Процессию возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.