Володин заявил, что православие является одной из основ суверенитета России

Володин назвал православие одной из основ суверенитета России Володин заявил, что православие является одной из основ суверенитета России

Москва28 июл Вести.Православие является источником формирования духовно-нравственных ценностей для жителей страны и входит в число основ суверенитета России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты парламента поздравил граждан с Днем Крещения Руси. Текст его обращения был опубликован на сайте Госдумы.

Православие, принятое более тысячи лет назад, стало одной из основ нашей национальной идентичности и суверенитета подчеркнул Володин

День Крещения Руси традиционно отмечается 28 июля. В Москве в честь праздника пройдет крестный ход к памятнику князю Владимиру Великому на Боровицкой площади. Процессию возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.