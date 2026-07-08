Москва8 июлВести.Залог развития России заключается в крепких семьях: чем больше счастливых семей с детьми, тем успешнее будет страна, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем семьи, любви и верности.
Крепкие семьи - залог развития нашей страны. Чем больше будет счастливых семей с детьми, тем успешнее будет наше государствонаписал он в своем канале в MAX
Володин подчеркнул, что семья, в основе которой любовь и взаимопонимание, дает силы для самореализации и является надежной опорой в жизни.
Ранее в России призвали сделать День семьи, любви и верности выходным днем для всех.