Володин раскрыл, в чем заключается залог развития России Володин назвал крепкие семьи залогом развития России

Москва8 июл Вести.Залог развития России заключается в крепких семьях: чем больше счастливых семей с детьми, тем успешнее будет страна, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем семьи, любви и верности.

Крепкие семьи - залог развития нашей страны. Чем больше будет счастливых семей с детьми, тем успешнее будет наше государство написал он в своем канале в MAX

Володин подчеркнул, что семья, в основе которой любовь и взаимопонимание, дает силы для самореализации и является надежной опорой в жизни.

Ранее в России призвали сделать День семьи, любви и верности выходным днем для всех.