Онищенко призвал сделать 8 июля в России выходным днем для всех

В России призвали сделать День семьи, любви и верности выходным днем для всех Онищенко призвал сделать 8 июля в России выходным днем для всех

Москва4 июл Вести.Идея о предоставлении 8 июля — Дня семьи, любви и верности — статуса выходного дня исключительно для многодетных семей является нереализуемой. Вместо этого необходимо сделать этот день нерабочим для всех граждан.

Такое мнение выразил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

Онищенко объяснил, что многодетная мать, как правило, уже занимается огромным трудом по воспитанию детей, и ее жизнь сама по себе является полноценной работой. Так, попытка предоставить ей отдельный выходной, в то время как остальные продолжают работать, создает несправедливую и технически сложную ситуацию.

Академик предложил преобразовать 8 июля в общенациональный праздничный день, который был бы посвящен всеобщему воспитанию и активной пропаганде ценностей многодетности.

Сделайте его в конце концов праздничным днем подчеркнул Онищенко

По мнению зампрезидента РАО, многодетные семьи уже осознанно сделали свой выбор и приняли на себя огромную ответственность за будущее страны. Он подчеркнул, что такой праздник был бы гораздо полезнее для молодых людей, которые только планируют создание семьи, поскольку он мог бы служить мощным стимулом и ориентиром.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что введение выходного в День многодетной семьи на федеральном уровне кажется маловероятным.