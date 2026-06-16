Москва16 июнВести.Многодетная мать Юлия Мородина написала письмо президенту России Владимиру Путину с предложением учредить новый праздник, который можно отмечать в сентябре. Об этом сообщает RT.
Уважаемый Владимир Владимирович, осмеливаюсь обратиться к вам с просьбой установить в России официальный День многодетной семьиговорится в письме Мородиной
У самой Юлии девять детей. С супругом Александром они вместе уже 30 лет. Ранее по инициативе Юлии Анатольевны в Мостовском районе стали поздравлять семьи с рождением третьего и последующих детей.