День многодетных семей предложила отмечать мать девятерых детей с Кубани Многодетная мать из кубанского села предложила учредить новый праздник

Москва16 июн Вести.Многодетная мать Юлия Мородина написала письмо президенту России Владимиру Путину с предложением учредить новый праздник, который можно отмечать в сентябре. Об этом сообщает RT.

Уважаемый Владимир Владимирович, осмеливаюсь обратиться к вам с просьбой установить в России официальный День многодетной семьи говорится в письме Мородиной

У самой Юлии девять детей. С супругом Александром они вместе уже 30 лет. Ранее по инициативе Юлии Анатольевны в Мостовском районе стали поздравлять семьи с рождением третьего и последующих детей.