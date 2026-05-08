Гриб: семьи с детьми должны получать выплаты к 1 июня

В Общественной палате предложили ввести выплаты семьям с детьми к 1 июня Гриб: семьи с детьми должны получать выплаты к 1 июня

Москва8 мая Вести.Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в беседе с ТАСС призвал ввести выплаты для семей с детьми ко Дню защиты детей 1 июня.

Гриб убежден, что День защиты детей должен быть для семей праздником.

Считаю, что к 1 июня должны быть обязательно введены выплаты для семей с детьми, в первую очередь – для многодетных заявил замсекретаря ОП

По его словам, многодетность должна войти в культурный код РФ и всесторонне поддерживаться.

Многодетным нужна особая поддержка. Но в идеале, конечно, все семьи с детьми должны получать такие единовременные выплаты считает Гриб

Кроме того, замсекретаря ОП предложил сделать 1 июня особенным днем для родителей. По его мнению, в эту дату можно собрать мам и пап лучших учеников и выразить им благодарность за достойное воспитание детей.

Это могут быть грамоты, общественные, ведомственные, государственные награды. Очень важно благодарить этих родителей за вклад в детей заключил Гриб

В марте президент России Владимир Путин поддержал идею популяризировать многодетность в стране как бренд.