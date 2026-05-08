Москва8 маяВести.Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в беседе с ТАСС призвал ввести выплаты для семей с детьми ко Дню защиты детей 1 июня.
Гриб убежден, что День защиты детей должен быть для семей праздником.
Считаю, что к 1 июня должны быть обязательно введены выплаты для семей с детьми, в первую очередь – для многодетныхзаявил замсекретаря ОП
По его словам, многодетность должна войти в культурный код РФ и всесторонне поддерживаться.
Многодетным нужна особая поддержка. Но в идеале, конечно, все семьи с детьми должны получать такие единовременные выплатысчитает Гриб
Кроме того, замсекретаря ОП предложил сделать 1 июня особенным днем для родителей. По его мнению, в эту дату можно собрать мам и пап лучших учеников и выразить им благодарность за достойное воспитание детей.
Это могут быть грамоты, общественные, ведомственные, государственные награды. Очень важно благодарить этих родителей за вклад в детейзаключил Гриб
В марте президент России Владимир Путин поддержал идею популяризировать многодетность в стране как бренд.