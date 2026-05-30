В ОП РФ предложили ряд нововведений для комфортных перелетов многодетных семей В ОП РФ предложили ввести в аэропортах сопровождение многодетных семей до трапа

Москва30 мая Вести.Сопровождение прямо до самолета и освоение бортпроводниками психологических навыков для работы с детьми сделали бы перелеты для многодетных семей значительно комфортнее. Такое предложение озвучил в интервью ИС "Вести" заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Заслуженный юрист РФ Владислав Гриб.

Он отметил, что отечественным авиакомпаниям стоит ориентироваться на политику "Аэрофлота" в отношении многодетных пассажиров. Компания предлагает льготную парковку у терминала и игровые зоны в аэропортах.

Помимо этого, как он считает, путешествие было бы комфортнее при наличии следующих мер:

Сопровождение от входа в аэропорт и до прохода в самолет. Вторая мера — надо быть более терпеливыми к багажу, к ручной клади многодетных семей: [если лишние] пять сантиметров, то надо относиться снисходительно… [Нужна] памятка для пассажиров с детьми, где будут указаны рекомендации. Четвертое — возможно, даже подготовка стюардесс, чтобы они имели психологические и медицинские навыки для работы с малолетними детьми. И пятое — комфорт в аэропортах: при многочасовых ожиданиях игровая зона для детей очень важна перечислил Гриб

У юриста восемь детей. Он также обратил внимание на стоимость авиабилетов. По его мнению, наличие специальных тарифов для многодетных семей, особенно в период отпусков, необходимо.

Ранее в Общественной палате предложили давать семьям бесплатное жилье по примеру СССР.