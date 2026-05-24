Москва24 маяВести.Министерство транспорта России выразило готовность рассмотреть инициативу о предоставлении многодетным семьям 50-процентной скидки на проезд в железнодорожном транспорте.
Об этом сообщается в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Госдумы, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.
Заместитель министра транспорта Алексей Шило в своем ответе пояснил, что ведомство готово приступить к нормативному закреплению данной льготы.
По его словам, для реализации этой меры потребуется внесение правок в соответствующее постановление правительства (№266). Однако чиновник подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от позиции Министерства финансов РФ.
Шило уточнил, что профильное ведомство сможет утвердить скидку только при условии согласования необходимых лимитов в федеральном бюджете для покрытия возникающих расходов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев заявил, что многодетным семьям в России предоставляются социальные льготы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая скидку не менее 30% на оплату коммунальных услуг, компенсацию взносов на капремонт и освобождение от платы за содержание жилого помещения.