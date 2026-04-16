Москва16 апрВести.Так называемые "семейные коридоры" – отдельные линии досмотра и посадки для пассажиров с детьми в самолеты и поезда – предложил ввести Общественный совет при Минтрансе РФ, сообщило РИА Новости.
Предложение разработать и принять новые меры поддержки на заседании комиссии озвучила Кира Доросева, член комиссии по развитию пассажирских перевозок... Эксперт предложила по возможности организовать отдельные линии досмотра и приоритетную посадку для пассажиров с детьмиотметили в совете
Там уточнили, что подобные изменения не требуют серьезных инвестиций и могут быть реализованы в виде рекомендаций.