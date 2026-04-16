Приоритет на досмотр и посадку для пассажиров с детьми предложили ввести в РФ

Москва16 апр Вести.Так называемые "семейные коридоры" – отдельные линии досмотра и посадки для пассажиров с детьми в самолеты и поезда – предложил ввести Общественный совет при Минтрансе РФ, сообщило РИА Новости.

Предложение разработать и принять новые меры поддержки на заседании комиссии озвучила Кира Доросева, член комиссии по развитию пассажирских перевозок... Эксперт предложила по возможности организовать отдельные линии досмотра и приоритетную посадку для пассажиров с детьми отметили в совете

Там уточнили, что подобные изменения не требуют серьезных инвестиций и могут быть реализованы в виде рекомендаций.