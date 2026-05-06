Москва6 мая Вести.Министерство транспорта России поддержало введение бесплатной парковки для двух машин многодетной семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что соответствующая инициатива прорабатывается Минтрансом совместно с комитетом Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Ранее, как напомнило агентство, идею о бесплатной парковке для многодетных высказывали в том числе депутаты.

Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, в случае, если в такой семье воспитывается четверо и более детей, поддерживаем отметили в Минтрансе

В ведомстве указали, что сейчас в основном право на бесплатную парковку касается только одного автомобиля, который зарегистрирован на одного из родителей в таких семьях.

При этом окончательное решение по этому вопросу принимают власти субъектов. В связи с этим, как отметили в Минтрансе, рекомендации адресованы региональным органам власти, поскольку именно они определяют право на льготы для многодетных семей.