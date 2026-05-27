"У нас нет столько машин": инициативу об увеличении парковок назвали странной Эксперт усомнился в целесообразности инициативы об увеличении парковок

Москва27 мая Вести.Инициатива депутатов Госдумы об увеличении парковочных мест при строительстве домов не соответствует реальному уровню автомобилизации в городах России. Прежде всего, нужно сформировать политику в отношении автомобилистов, заявил партнер бюро исследований "Гражданская инженерия" Петр Иванов в интервью ИС "Вести".

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении единых минимальных требований к обеспеченности многоквартирных домов парковочными местами. Предлагается установить региональный коэффициент на количество парковочных мест при строительстве зданий не ниже 1,2.

Этот законопроект какой-то странный, потому что он не отражает реальной автомобилизации. Потому что на данный момент автомобилизация, например, в Москве составляет 30-35%. В этом плане одна машина на одну квартиру – это непонятно зачем нужно. У нас нет столько машин. У нас в реальности машин получается в три раза меньше… Кроме того, массовая застройка в Москве во многом осуществляется за счет программы реновации. А это очень интересная программа, которая отменяет действия любых регламентов в зоне реновации. Поэтому, что бы там ни приняли, все это будет игнорироваться сказал Иванов

По мнению эксперта, начать стоит с формирования политики в отношении автомобилистов. И каждому региону нужно по-разному подойти к решению этого вопроса.

У нас должна быть на уровне любого города внятная политика в отношении автомобилизации. Где-то мы должны сдерживать автомобилизацию, как в ситуации с Красноярском, где-то, как в Москве, мы можем даже стимулировать автомобилизацию. То есть избыточной автомобилизации в Москве не наблюдается, на самом деле… А дальше внятная политика и какие риски, какую ответственность берет на себя человек, который решает стать автомобилистом. И в этом плане, мне кажется, удачная политика, связанная со стимулированием создания гаражно-строительных кооперативов, когда издержки за хранение автомобиля берет на себя не город, а личный пользователь автомобиля считает эксперт

Ранее Министерство транспорта России поддержало введение бесплатной парковки для двух машин многодетной семьи. Соответствующая инициатива прорабатывается Минтрансом совместно с комитетом Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.