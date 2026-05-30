"Единая Россия" выступила за понятные правила платных парковок В "Единой России" призвали навести порядок с платными парковками

Москва30 мая Вести."Единая Россия" выступила за упорядочение правил пользования платными парковками и требует ввести единые, понятные и прозрачные нормы. Об этом сообщила член экспертного совета партии по подготовке Народной программы Людмила Болилая.

По ее словам, в последние недели в адрес новой Народной программы партии поступают обращения от водителей, которые жалуются на проблемы с платными парковками. Среди основных трудностей автомобилисты называют непонятный порядок оплаты парковочного места, различия в правилах от города к городу, а также штрафы, возникающие из-за технических задержек.

В преддверии лета это становится особенно острым вопросом - миллионы семей поедут в отпуск на машинах, и поездка не должна превращаться в постоянный стресс. "Единая Россия" требует навести порядок в этом вопросе. Нужны единые, понятные и прозрачные правила пользования платными парковками. приводятся ее слова на сайте ЕР

Болилая подчеркнула, что водителю должно быть заранее понятно, сколько стоит парковочное место, а также каким способом можно удобно и своевременно его оплатить.

Она добавила, что парковки в первую очередь должны быть сервисом для людей, а не способом заработка на гражданах.

Ранее сообщалось, что Минтранс России поддержал инициативу о бесплатной парковке для двух автомобилей многодетной семьи.