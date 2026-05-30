Москва30 маяВести."Единая Россия" выступила за упорядочение правил пользования платными парковками и требует ввести единые, понятные и прозрачные нормы. Об этом сообщила член экспертного совета партии по подготовке Народной программы Людмила Болилая.
По ее словам, в последние недели в адрес новой Народной программы партии поступают обращения от водителей, которые жалуются на проблемы с платными парковками. Среди основных трудностей автомобилисты называют непонятный порядок оплаты парковочного места, различия в правилах от города к городу, а также штрафы, возникающие из-за технических задержек.
В преддверии лета это становится особенно острым вопросом - миллионы семей поедут в отпуск на машинах, и поездка не должна превращаться в постоянный стресс. "Единая Россия" требует навести порядок в этом вопросе. Нужны единые, понятные и прозрачные правила пользования платными парковками.приводятся ее слова на сайте ЕР
Болилая подчеркнула, что водителю должно быть заранее понятно, сколько стоит парковочное место, а также каким способом можно удобно и своевременно его оплатить.
Она добавила, что парковки в первую очередь должны быть сервисом для людей, а не способом заработка на гражданах.
Ранее сообщалось, что Минтранс России поддержал инициативу о бесплатной парковке для двух автомобилей многодетной семьи.