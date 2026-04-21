Москва21 апр Вести.Фракция партии "Единая Россия" выступает против онлайн-взысканий задолженностей за ЖКУ, система начислений платежей должна быть прозрачной и понятной, заявил глава комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

Он обратил внимание на обсуждения в СМИ информации о подготовке Минстроем законопроекта об онлайн-взыскании долгов по ЖКУ.

В любой ситуации позиция "Единой России" по теме онлайн-взыскания задолженности за ЖКУ остается неизменной — мы против решений, которые могут привести к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений за жилищно-коммунальные услуги указал Пахомов, слова которого приводятся в публикации в Telegram-канале фракции

Депутат подчеркнул, что система начислений платежей за ЖКУ не должна вызывать у граждан вопросов, она должна быть понятной и прозрачной. И после того как система будет выстроена таким образом, можно будет обсуждать варианты работы с взысканием задолженностей.