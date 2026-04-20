В Минстрое готовят законопроект о взыскании долгов за ЖКУ онлайн

Москва20 апр Вести.В России готовят законопроект об онлайн-списании долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), который будет действовать по всей стране. Об этом газете "Известия" рассказали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).

Подчеркивается, что летом прошлого года ведомство запустило эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ, в котором участвуют 19 регионов.

В случае признания результатов проведения эксперимента успешными, а также принятия соответствующего законопроекта информационное взаимодействие государственных цифровых систем может способствовать снижению общего объема дебиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы сообщили изданию в ведомстве

Накануне депутат Госдумы Игорь Антропенко заявил, что платные услуги сантехников и электриков должны быть включены в платежки ЖКХ. По его словам, так граждане смогут оплатить их онлайн.

Между тем депутат Дмитрий Свищев сообщил, что граждане РФ, имеющие долги по оплате ЖКУ, могут законно аннулировать задолженность через процедуру банкротства.