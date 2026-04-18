Депутат Свищев: законно списать долги за ЖКХ можно через процедуру банкротства

Москва18 апр Вести.Граждане России, накопившие долги по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), имеют возможность законно аннулировать задолженность через процедуру банкротства или воспользоваться механизмом реструктуризации.

О доступных способах решения долговых проблем рассказал депутат Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что институт банкротства пока что является единственным легальным инструментом, позволяющим полностью обнулить накопленные недоимки. По его словам, судебное решение о списании распространяется на коммунальные долги, сформировавшиеся до момента подачи соответствующего заявления.

Свищев уточнил, что текущие платежи за свет, воду и тепло, начисляемые в ходе самого судебного процесса, списанию не подлежат и должны оплачиваться в обязательном порядке.

Депутат также обратил внимание на материальные и юридические аспекты процедуры. Так, в списании средств может быть отказано, если суд усмотрит в действиях плательщика признаки намеренного уклонения от обязательств.

Кроме того, Свищев напомнил о необходимости оплаты услуг финансового управляющего. Он добавил, что при сумме долга от 50 до 500 тысяч рублей граждане могут воспользоваться упрощенным внесудебным банкротством через МФЦ, тогда как более крупные задолженности требуют обращения в арбитражный суд и профессиональной юридической консультации.

Для льготных категорий граждан — пенсионеров, инвалидов и многодетных семей — предусмотрены меры адресной поддержки. Свищев напомнил, что, если доля расходов на коммунальные услуги превышает установленный порог (обычно 22% от дохода семьи), граждане вправе оформить субсидию. Также действуют льготы по взносам на капитальный ремонт: для лиц старше 70 лет предусмотрена 50-процентная скидка, а после 80 лет обязательство по оплате полностью снимается.

В качестве эффективной досудебной меры депутат предложил заключение соглашения о реструктуризации с управляющей компанией. Он пояснил, что коммунальные службы часто идут на предоставление рассрочки, так как получение средств частями для них выгоднее, чем длительные тяжбы.

Ранее в Роскачестве сообщили, что квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг рекомендуется сохранять в течение минимум трех лет.