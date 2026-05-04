Депутат Свищев: взнос на капремонт можно не вносить при признании дома аварийным

Депутат Свищев перечислил случаи, когда взносы на капремонт не взимаются Депутат Свищев: взнос на капремонт можно не вносить при признании дома аварийным

Москва4 мая Вести.Законодательство предусматривает ряд ситуаций, при которых собственники помещений в многоквартирном доме могут быть освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.

Наиболее распространенные случаи в разговоре с РИА Новости перечислил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Взносы на капремонт можно не уплачивать в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Аналогичное правило действует, если принято решение об изъятии земельного участка, на котором расположен дом, для последующей застройки.

Свищев также добавил, что взносы на капремонт можно не платить, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта.

Однако, продолжил парламентарий, это исключение, которое обычно распространяется на дома, признанные объектами культурного наследия, "если их ремонт финансируется из других источников".

В марте председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал изменить механизм предоставления льгот на капремонт пожилым россиянам таким образом, чтобы эта преференция действовала автоматически, без подачи заявления пенсионером.