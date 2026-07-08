Эксперт Бондарь: взносы на капремонт могут не платить жильцы аварийных домов

Россиянам объяснили, когда собственники жилья могут не платить за капремонт Эксперт Бондарь: взносы на капремонт могут не платить жильцы аварийных домов

Москва8 июл Вести.Собственники жилых помещений в многоквартирных домах обязаны делать взносы на капитальный ремонт дома, даже если не подписывали договор о формировании фонда капремонта, рассказал агентству "Прайм" эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что обязанность перечислять средства на капремонт законодательно закреплена за собственниками помещений в соответствии со статьями 158 и 169 Жилищного кодекса.

Бондарь пояснил, что от уплаты взносов на капремонт освобождены жители аварийных домов, а новоселы могут рассчитывать на отсрочку сроком до 5 лет. Пенсионеры старше 70 лет получают компенсацию 50%, а за россиян старше 80 лет эти взносы полностью вносит государство.

Льготы также предусмотрены для инвалидов первой и второй групп и ветеранов труда, отметил Бондарь.

Собеседник агентства добавил, что в случае продажи квартиры долги по капремонту переходят к новому собственнику жилья.

За просрочку платежей начисляются пени по ставке 9,5% годовых. Однако участники специальной военной операции и члены их семей освобождены от уплаты пеней, заключил Бондарь.

Ранее в Госдуме рассказали о схемах мошенников, связанных с капремонтом и списанием долгов за ЖКХ.