Москва8 июлВести.Собственники жилых помещений в многоквартирных домах обязаны делать взносы на капитальный ремонт дома, даже если не подписывали договор о формировании фонда капремонта, рассказал агентству "Прайм" эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он напомнил, что обязанность перечислять средства на капремонт законодательно закреплена за собственниками помещений в соответствии со статьями 158 и 169 Жилищного кодекса.
Бондарь пояснил, что от уплаты взносов на капремонт освобождены жители аварийных домов, а новоселы могут рассчитывать на отсрочку сроком до 5 лет. Пенсионеры старше 70 лет получают компенсацию 50%, а за россиян старше 80 лет эти взносы полностью вносит государство.
Льготы также предусмотрены для инвалидов первой и второй групп и ветеранов труда, отметил Бондарь.
Собеседник агентства добавил, что в случае продажи квартиры долги по капремонту переходят к новому собственнику жилья.
За просрочку платежей начисляются пени по ставке 9,5% годовых. Однако участники специальной военной операции и члены их семей освобождены от уплаты пеней, заключил Бондарь.
Ранее в Госдуме рассказали о схемах мошенников, связанных с капремонтом и списанием долгов за ЖКХ.