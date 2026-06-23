Юрист объяснил, когда наследники могут не уплачивать долги умершего Юрист Хаминский: проценты по долгам умершего передаются наследникам

Москва23 июн Вести.Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, как долги умершего по займам передаются его наследникам.

Как сказал юрист в комментарии RT, наследники, включая супруга/супругу, родителей и детей, отвечают по долгам умершего, но в размере не выше, чем стоимость полученного наследства. Как следует с его слов, данное правило оговаривается в статье 1175 Гражданского кодекса РФ. Таким образом, долг переходит к наследнику, однако только в пределах стоимости унаследованного имущества.

По словам собеседника журналистов, если имущества нет или наследник отказывается от наследства, то долги также платить не нужно будет.

При этом нужно иметь в виду, что размер долга не замораживается. Процентные обязательства и штрафы за просрочку уплаты займа продолжают начисляться, и платить их придется рассказал Хаминский

Эксперт уточнил, что отказаться от наследства можно в течение полугода у нотариуса. К отказу от наследства приравнивается и неподача заявления о принятии наследства в течение шести месяцев, рассказал Хаминский.