Юрист Хаминский: россияне могут передать питомца по наследству

Россиянам рассказали, можно ли передать питомца по наследству Юрист Хаминский: россияне могут передать питомца по наследству

Москва14 авг Вести.Питомца можно передать по наследству, если владелец прямо укажет на свое решение в завещании. Об этом в беседе с RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Эксперт объяснил, что по общему правилу к животным применяются нормы об имуществе.

Оптимально прямо указать в завещании, кому после смерти владельца должен перейти питомец сказал Хаминский

По словам юриста, российское законодательство позволяет обязать наследника содержать домашних животных, а также осуществлять за ними необходимый надзор и уход.

Ранее россиян предупредили, что содержание кошки или собаки требует регулярных расходов, которые могут серьезно вырасти при болезнях или особенностях поведения питомца.