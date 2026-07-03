KP.RU: 18% россиян берут питомцев с собой в поездки

Опрос показал, как россияне поступают с питомцами на время поездок KP.RU: 18% россиян берут питомцев с собой в поездки

Москва3 июл Вести.В России 18% владельцев домашних животных берут питомцев с собой в поездки, поскольку не готовы никому доверить заботу о них. Это следует из данных опроса, проведенного KP.RU.

При этом, согласно результатам исследования, 49% респондентов рассказали, что на время любых поездок просят родных, друзей или соседей присмотреть за животными. 24% россиян признались, что никуда не ездят именно из-за своих питомцев.

Еще 6% опрошенных граждан сообщили, что отдают животных на передержку. Оставшиеся 3% выбрали вариант "другое".

Всего в опросе издания, проведенном в соцсетях "Одноклассники" и "Вконтакте", а также мессенджерах Telegram и MAX, приняли участие 800 человек.