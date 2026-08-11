Москва11 авг Вести.Пассажирский поезд без машиниста в кабине тестируют в России. До этого в стране обсуждались беспилотные такси и даже автобусы. Сайт KP.RU провел опрос среди подписчиков и выяснил, что большинство россиян пока опасаются беспилотного транспорта.

Как оказалось, целых 66% опрошенных заявили, что не готовы пользоваться беспилотным транспортом в целом - ведь, по их мнению, в чрезвычайной ситуации опытный водитель успеет среагировать, а вот сможет ли это сделать технология уверенности нет. При этом 24% россиян заявили, что не прочь прокатиться на беспилотном поезде метро, а 16% готовы ехать в беспилотном поезде дальнего следования, ведь составу просто надо ехать по рельсам.

Слышал, "Ласточку" без машиниста уже гоняют, и система даже манекен на путях видит быстрее человека. Так что, поезд еще куда ни шло, но от такси без водителя я бы отказался объясняет участник опроса

При этом 13% опрошенных отметили, что также готовы проехаться на наземном городском транспорте без водителей, а 9% россиян готовы сесть в беспилотное такси.

И наконец, самые смелые 4% россиян заявили, что могли бы отправиться в путешествие на самолете без пилотов. Респонденты отметили, что большинство рейсов сейчас и так совершается на автопилоте, а сами командиры лишь присматривают, чтобы все шло штатно, так что в целом ничего глобально измениться и не должно.