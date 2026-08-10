В России могут провести эксперимент с беспилотными автобусами Никитин: в ряде регионов РФ могут появиться беспилотные автобусы

Москва10 авг Вести.В ряде регионов России в режиме эксперимента могут появиться беспилотные автобусы, заявил министр транспорта России Андрей Никитин на заседании президиума Госсовета РФ, которое проводил президент России Владимир Путин в Улан-Удэ.

Он отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге уже тестируются беспилотные трамваи и составы метро. Министр призвал масштабировать этот опыт на другие виды транспорта и регионы.

Считаем важным распространить действие экспериментальных правовых режимов в том числе и на автобусы. Начать пилоты предлагаем в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке сказал Никитин

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия планирует применять беспилотные грузоперевозки на разных международных направлениях и уже запустила их на маршруте Москва - Астана.

Андрей Никитин, в свою очередь, сообщал, что четверть российской логистики будет полагаться на беспилотные грузовики уже к 2035 году.