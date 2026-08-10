Москва10 авгВести.В ряде регионов России в режиме эксперимента могут появиться беспилотные автобусы, заявил министр транспорта России Андрей Никитин на заседании президиума Госсовета РФ, которое проводил президент России Владимир Путин в Улан-Удэ.
Он отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге уже тестируются беспилотные трамваи и составы метро. Министр призвал масштабировать этот опыт на другие виды транспорта и регионы.
Считаем важным распространить действие экспериментальных правовых режимов в том числе и на автобусы. Начать пилоты предлагаем в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востокесказал Никитин
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия планирует применять беспилотные грузоперевозки на разных международных направлениях и уже запустила их на маршруте Москва - Астана.
Андрей Никитин, в свою очередь, сообщал, что четверть российской логистики будет полагаться на беспилотные грузовики уже к 2035 году.