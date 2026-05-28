Москва28 мая Вести.Министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью ИС "Вести" прокомментировал первую трансграничную беспилотную перевозку грузов между Россией и Казахстаном и рассказал о преимуществах беспилотного транспорта.

Никитин отметил, что министерства транспорта России и Казахстана в качестве приоритетной задачи считают развитие беспилотных технологий.

Важно, чтобы наши законы, законы Казахстана, если не идентичны были, то могли сопрягаться, и вот эти технологии, автомобили, может быть, дроны в какой-то момент времени могли перемещаться все-таки без каких-то административных барьеров сказал глава Минтранса РФ

Россия и Казахстан уже начали взаимодействие в сфере беспилотных технологий и провели первую трансграничную беспилотную перевозку грузов. Никитин отметил "хорошую перспективу" в этом проекте.

Он, во-первых, быстрее гораздо проехал, во-вторых, минус зарплата водителя, и он же не нарушает правила дорожного движения, соответственно, расходует меньше бензина. Ему не надо спать. Ключевое – это то, что есть безопасность и режим труда и отдыха. Водителю нужно спать, он должен минимум на восемь часов остановиться, отдохнуть. Беспилотный автомобиль едет полгода суточно с равной скоростью прокомментировал министр

В Астане начался основной день государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Вместе с российским лидером в Астану приехала делегация из 30 человек. Это представители крупного бизнеса, глава Центробанка, министры.