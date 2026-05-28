Москва28 мая Вести.Министерство транспорта Российской Федерации отчиталось о проведении уникального технологического эксперимента на международной трассе. Как сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Зверев, слова которого передает ТАСС, была осуществлена первая в истории беспилотная доставка товаров между Россией и Казахстаном.



Выступая на V Евразийском экономическом форуме, замминистра подчеркнул важность того, что рейс выполнялся в условиях реального коммерческого процесса.

Мы провели первую трансграничную беспилотную перевозку грузов. Не пустых автомобилей, а беспилотную доставку грузов заявил Зверев

Он назвал данный эксперимент полностью успешным, добавив, что речь идет об инновационной транспортировке материальных ценностей, "а не о тестовом проезде пустых автомобилей".