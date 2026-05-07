Чемезов: с 2023 года беспилотный "Камаз" не допустил ни одной аварии

С 2023 года беспилотный "Камаз" не попал ни в одну аварию Чемезов: с 2023 года беспилотный "Камаз" не допустил ни одной аварии

Москва7 мая Вести.Запущенный с 2023 года "Камаз" не допустил ни одной аварии. Об этом заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Он отметил, что в совокупности автономные грузовые машины перевезли около 732 тысяч кубометров груза, проехав 6 миллионов километров.

Не зафиксировано ни одной аварии, ни одного нарушения. сказал Чемезов

В настоящее время беспилотные "Камазы" курсируют на трассах М-11, Москва-Санкт-Петербург и по ЦКАД.

Глава Ростеха также рассказал, что основными целями госкорпорации, согласно утвержденной стратегии до 2036 года, являются качественное исполнение гособоронзаказа, рост экспорта и увеличение выпуска гражданской продукции.