Москва7 маяВести.Запущенный с 2023 года "Камаз" не допустил ни одной аварии. Об этом заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Он отметил, что в совокупности автономные грузовые машины перевезли около 732 тысяч кубометров груза, проехав 6 миллионов километров.
Не зафиксировано ни одной аварии, ни одного нарушения.сказал Чемезов
В настоящее время беспилотные "Камазы" курсируют на трассах М-11, Москва-Санкт-Петербург и по ЦКАД.
Глава Ростеха также рассказал, что основными целями госкорпорации, согласно утвержденной стратегии до 2036 года, являются качественное исполнение гособоронзаказа, рост экспорта и увеличение выпуска гражданской продукции.