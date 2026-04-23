Беспилотный тягач преодолел почти 3 тыс. км по российским дорогам без водителя

Москва23 апр Вести.Беспилотный магистральный тягач производства компании Navio без водителя в кабине проехал 2,8 тыс. км, скорость его движения доходила до 83 км/ч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Navio.

Известно, что испытания грузовика проходили на полигоне ФГУП "НАМИ".

Во время тестирования тягач успешно перестраивался на другую полосу, объезжал препятствия и останавливался на светофоре. Испытание проходило в разное время суток. Грузовик находился под управлением ИИ-водителя, дистанционное управление не предполагалось.

В пресс-службе добавили, что условия тестирования соответствуют четвертому уровню автоматизации согласно классификации SAE. При непредвиденной ситуации тягач был готов самостоятельно выполнить действия для снижения риска и безопасно остановиться.

