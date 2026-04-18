В "Яндексе" планируют запустить больше тысячи беспилотных такси к 2030 году

Москва18 апр Вести.Сервис "Яндекс.Такси" намерен вывести на дороги России более тысячи беспилотных такси к 2030 году. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Аникин в ходе конференции Day&Night, посвященной городским сервисам "Яндекса".

В 2030 году мы думаем, что уже более тысячи роботакси "Яндекса" будут бороздить улицы российских городов сообщил он

Аникин подчеркнул, что фирма сохраняет амбициозную задачу: начать эксплуатацию свыше ста роботакси в Москве уже в 2026 году. По его словам, для полноценного развития автономного транспорта предстоит решить ряд ключевых задач — от доработки пользовательского интерфейса до организации посадки пассажиров. Ведь беспилотники пока не могут принимать решения на уровне профессионального водителя.

Ранее тестовые поездки на автономных автомобилях "Яндекса" стартовали в центральных районах столицы. Дальнейшее расширение зон эксплуатации обусловлено успешными внутренними испытаниями технологии.