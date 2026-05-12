В России готовят прорыв в технологиях электромобилей В России работают над сменными батареями для электрокаров

Москва12 мая Вести.В России пока нет электромобилей со сменными батареями, так как их производство зависит от многих инновационных решений. Об этом ИС "Вести" сообщил вице-президент компании по производству автомобилей Дмитрий Чемакин.

Он отметил, что такие модели пока только берутся в разработку в РФ. При этом Чемакин указал, что сменная батарея способна увеличить пробег автомобиля и создает ряд других возможностей для водителя.

Само производство электромобилей и сам электромобиль содержат достаточно много инновационных решений... Одна из таких инноваций, которые мы сегодня берем в разработку, – это модель сменных батарей. Это существенно увеличит пробег автомобиля и создаст новые возможности потребителям. Это достаточно новый тренд, в Российской Федерации пока таких автомобилей, где есть сменные батареи, нет пояснил Чемакин

Ранее сообщалось, что в "Яндексе" планируют запустить больше тысячи беспилотных такси к 2030 году. Но для полноценного развития автономного транспорта предстоит решить ряд сложных задач.