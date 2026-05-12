Москва12 маяВести.В России пока нет электромобилей со сменными батареями, так как их производство зависит от многих инновационных решений. Об этом ИС "Вести" сообщил вице-президент компании по производству автомобилей Дмитрий Чемакин.
Он отметил, что такие модели пока только берутся в разработку в РФ. При этом Чемакин указал, что сменная батарея способна увеличить пробег автомобиля и создает ряд других возможностей для водителя.
Само производство электромобилей и сам электромобиль содержат достаточно много инновационных решений... Одна из таких инноваций, которые мы сегодня берем в разработку, – это модель сменных батарей. Это существенно увеличит пробег автомобиля и создаст новые возможности потребителям. Это достаточно новый тренд, в Российской Федерации пока таких автомобилей, где есть сменные батареи, нетпояснил Чемакин
