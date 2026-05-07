Чемезов рассказал о новых электробусах и трамваях в РФ Чемезов рассказал о выпуске нового автомобильного транспорта в РФ

Москва7 мая Вести.В России активно выпускается новый автомобильный транспорт, включая троллейбусы и электробусы, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В частности, "КАМАЗ" выпустил в 2025 году новый низкопольный троллейбус с запасом хода в 30 километров, благодаря чему он может передвигаться не только по проводам, но и своим ходом, пояснил он.

[Создали] электробус большого класса поколения А5 с тяговой батареей большей емкости отечественного производства. Кстати, батареи делает Росатом, очень хорошие батареи, запас автономного хода на 110 километров рассказал Чемезов

Он добавил, что Москва уже подписала контракт на поставку 700 таких электробусов до конца 2027 года.

Ранее Чемезов сообщил, что выручка Ростеха за год увеличилась на четверть и составляет чуть больше 4,5 триллиона рублей. Число сотрудников госкорпорации за то же время выросло на 4% и достигло 727 тысяч человек.