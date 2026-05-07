Москва7 мая Вести.Главными целями Ростеха, согласно утвержденной стратегии до 2036 года, являются качественное исполнение гособоронзаказа, рост экспорта и увеличение выпуска гражданской продукции. Об этом сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в 2025 году корпорация утвердила новую стратегию развития, которая учитывает изменения внешних условий и увязана с национальными приоритетами экономического развития.

Корпорация определила набор своих ключевых целей: это полное и своевременное исполнение гособоронзаказа, рост объема экспорта и сохранение лидирующих позиций в рейтинге военно-технического сотрудничества и, конечно, рост гражданской продукции сказал Чемезов

Он добавил, что в числе приоритетов также остаются цифровизация и роботизация производства, а также социальные показатели.

Глава госкорпорации также рассказал, что выручка Ростеха сегодня составляет больше 4,5 триллиона рублей. Она увеличилась на 25%.