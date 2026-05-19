Москва19 мая Вести.Ежегодная выручка ПАО "Ростелеком" будет превышать один триллион рублей. Об этом президент компании Михаил Осеевский сообщил в интервью информационной службе "Вести".

По его словам, прошедшие пять лет показали, что "Ростелеком" выбрал верный путь по преобразования из телеком-оператора в цифровую компанию. Также Осеевский отметил будущие приоритеты.

Для нас это развитие облачных вычислений, это развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта, это роботизация, это цифровизация медицины и много других отраслей, которые нам кажутся перспективными. Мы продолжим много инвестировать – это необходимое условие… Ежегодно наша выручка будет превышать один триллион руб. И в целом мы хотели бы, чтобы по итогам 2030 года наша EBITDA превысила 500 миллиардов сообщил Осеевский

Также он отметил, что в "Ростелекоме" намерены проводить активную работу со стартапами, чтобы укрепить позиции компании в телеком-бизнесе и на IT-рынке.