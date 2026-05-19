Москва19 мая Вести.Свыше 40 тысяч сотрудников "Ростелекома" используют искусственный интеллект в своей работе, заявил президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что разработки "Ростелекома" в области ИИ востребованы не только внутри компании, но и на рынке.

Как большинство крупных компаний, мы сегодня внедряем такие решения... У нас работает наш продукт, которым пользуются более 40000 сотрудников нашей компании. Мы предлагаем эти продукты и на рынок, в том числе они используются в целом ряде госорганов и у наших корпоративных клиентов рассказал Осеевский

Ранее президент "Норникеля" Владимир Потанин рассказал ИС "Вести", что компания инвестирует миллиарды рублей в развитие ИИ. Он подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта требует серьезной цифровой трансформации и автоматизации, поскольку без этого ИИ не способен повысить производительность труда.