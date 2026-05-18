Москва18 мая Вести."Норникель" инвестирует миллиарды рублей в развитие ИИ. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал президент компании Владимир Потанин.

Он добавил, что положительный эффект от инвестиций обусловлен тем, что ранее была проведена большая подготовительная работа.

Компания инвестирует [в развитие ИИ] ну, будем так говорить, в единицах миллиардов рублей. И, кстати говоря, получает эффект, сопоставимый с этими инвестициями. В основном это происходит за счет того, что, как я уже сказал, предварительная работа была большая проделана. Ведь внедрение искусственного интеллекта невозможно на ровном месте. Возможно только в условиях серьезной цифровой трансформации, когда создаются большие массивы данных, машиночитаемых данных, которые приводят к эффективной работе искусственного интеллекта. Это также происходит на фоне повышения уровня автоматизации. Один искусственный интеллект сам по себе не способен полностью решить проблему повышения производительности труда объяснил глава компании

Ранее Потанин заявил, что государство и бизнес эффективно сотрудничают в сфере внедрения программного обеспечения.