Москва16 апр Вести.Компания "Норникель" обеспечивает себе существенное конкурентное преимущество, будучи одним из лидеров в практическом внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в промышленном секторе, причем его достижения признаются как в России, так и на мировой арене. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

По его словам, интеграция нейросетей в производственные процессы постоянно углубляется, что позволит в ближайшие годы нарастить получаемую отдачу.

Это дает уже результаты. И, скажем, если сравнивать с безусловными лидерами, такими как "Сбер" или "Яндекс", в области применения искусственного интеллекта, и которые в сотнях миллиардов получают эффект от применения этих технологий, то вот в "Норильском никеле" - это уже десятки миллиардов. То есть это уже значимые для нашей компании суммы эффекта, который дает применение технологии искусственного интеллекта. А к тридцатому году планируем получить эффект уже в 50 и более миллиардов рублей рассказал Потанин

Ранее он сообщил, что компания "Норникель" может осуществить инвестиции в создание новой биржи для торговли платиноидами как альтернативы Лондонской бирже металлов.