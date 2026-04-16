Москва16 апр Вести.Некоторые мировые рейтинговые агентства из-за санкций исключают компании РФ из своего анализа - и напрасно. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

По его словам, "Норникель" - один из мировых лидеров по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности, что признают и те рейтинговые агентства, которые занимаются анализом российских компаний.

Не все анализируют российские компании, а в этом санкционном угаре нас исключают из этого анализа. Но, как выясняется, совершенно напрасно, потому что мы - на одном из ведущих мест в мире по внедрению искусственного интеллекта именно в промышленности подчеркнул Владимир Потанин

Также глава "Норникеля" сообщил, что компания существенно повысила эффективность производства за счет внедрения ИИ.