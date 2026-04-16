Потанин: России нельзя допустить отставания от США и Китая в сфере ИИ

Москва16 апр Вести.России нельзя допустить отставания от США и КНР в области искусственного интеллекта (ИИ), подчеркнул в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

Он отметил, что мировыми лидерами в этой сфере остаются США и Китай, но Россия — явный претендент на третье место среди остальных стран.

Нам это третье место надо обязательно, так сказать, завоевать и не допускать отрыва от на сегодняшний день двух лидирующих держав в этой области считает Потанин

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что от способности нашей страны следовать стремительным технологическим изменениям зависят ее суверенитет и само существование.