Москва16 апрВести.России нельзя допустить отставания от США и КНР в области искусственного интеллекта (ИИ), подчеркнул в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой президент компании "Норникель" Владимир Потанин.
Он отметил, что мировыми лидерами в этой сфере остаются США и Китай, но Россия — явный претендент на третье место среди остальных стран.
Нам это третье место надо обязательно, так сказать, завоевать и не допускать отрыва от на сегодняшний день двух лидирующих держав в этой областисчитает Потанин
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что от способности нашей страны следовать стремительным технологическим изменениям зависят ее суверенитет и само существование.