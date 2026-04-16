Москва16 апр Вести.Президент компании "Норникель" Владимир Потанин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой сравнил развитие искусственного интеллекта (ИИ) в России с гособоронзаказом: государство выступает заказчиком и регулятором, а исполнение делегируется коммерческим структурам.

По его словам, развитие ИИ в России строится на взаимодействии государства и бизнеса.

Гособоронзаказ же делают не только государственные , но и частные предприятия. К ним предъявляются определенные требования, которым они должны соответствовать для того, чтобы государство открыло им свой государственный рынок оказания услуг и производства товаров. В искусственном интеллекте [ситуация] в этом смысле ничем не отличается провел аналогию Потанин

Он привел в пример совместную работу государства и коммерческого сектора — процесс импортозамещения в сфере программного обеспечения.

Там государство выступает заказчиком и государство же регулирует этот процесс. Но делается это большим количеством центров компетенций в разных отраслях, где в основном это коммерческие структуры. Там есть деньги государственные и коммерческих структур. Поэтому вопрос в том, что государство может решать свои задачи как собственными государственными предприятиями или органами, так и привлекая коммерческие структуры. Главное, чтобы было четкое разделение между требованиями, которые нужны для службы государству заключил он

Также в интервью Потанин заявил, что применение технологий ИИ даст колоссальный эффект для экономики РФ.