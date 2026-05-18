Москва18 мая Вести.Эффекты от внедрения искусственного интеллекта в работу компании "Норникель" измеряются десятками миллиардов рублей. Об этом президент компании Владимир Потанин заявил в интервью ИС "Вести" на полях конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

Владимир Потанин заявил, что внедрение ИИ в промышленность – сложный и тяжело окупаемый процесс. По его словам, многие отечественные и зарубежные компании жалуются, что инвестиции, направленные на развитии искусственного интеллекта, не окупились во время применения их в промышленности.

И вот нам, в частности, в компании "Норникель" удалось эту тенденцию преодолеть, и мы получаем уже существенные эффекты от внедрения искусственного интеллекта как на тех переделах, о которых я сейчас только что сказал, так и в других областях. Эти эффекты уже измеряются десятками миллиардов рублей, и мы ожидаем, что это будет только расти заявили Владимир Потанин

По словам Потанина, внедрению инструментов ИИ предшествовала успешная замена иностранного программного обеспечения на российское.

Ранее Потанин говорил, что России необходимо адаптировать кадры под темп развития искусственного интеллекта (ИИ).