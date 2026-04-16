Москва16 апр Вести.Сегодня важно рационально регулировать условия, в которых развивается искусственный интеллект (ИИ). Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект сильно повлияет на жизнь россиян, внося значительные изменения. В глобальном понимании нейросети сыграют важную роль в конкурентоспособности государств.

Очень важно уже сейчас правильным образом его развивать, предпринимать усилия для разумного регулирования условий, в которых развивается искусственный интеллект, и стремиться сохранить те позиции, которые в области искусственного интеллекта у нашей страны сейчас есть подчеркнул Потанин

Ранее президент — председатель правления ПАО "ВТБ" Андрей Костин назвал ИИ основой технологического суверенитета страны.