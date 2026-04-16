Москва16 апр Вести.В современном мире, где искусственный интеллект (ИИ) станет неотъемлемой частью жизни, важно не потерять человека, отметил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

По его словам, ИИ изменит жизнь человека и его представления о ценных и востребованных профессиях. Перемены не должны напугать общество, они будут восприняты спокойно, как в свое время внедрение самолетов.

Мы не удивляемся тому, что летаем на самолетах. И примерно то же самое с философской точки зрения произойдет в отношении ИИ. Мы привыкнем и изменим наши профессиональные навыки в соответствии с тем, что будут нам диктовать технологии. Тут важно не потерять человека. Поэтому ИИ не должен нас заменить, он должен нам помогать. Это такая, я бы сказал, морально-этическая проблема считает Потанин

Аналогичного мнения придерживается зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко. Ранее он назвал ИИ помощником человека.