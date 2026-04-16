Президент компании "Норникель" Владимир Потанин не пользуется искусственным интеллектом (ИИ) в работе и повседневной жизни, а видеоконференциям и телефонным звонкам предпочитает живое человеческой общение. Об этом он рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По мнению бизнесмена, ИИ не способен заменить решений, принимаемых человеком.

Я, например, сам лично не пользуюсь искусственным интеллектом, а стараюсь оставаться человеком, который может при помощи естественного интеллекта провести какой-то арбитраж каких-то разных позиций в своем бизнесе - или даже в своей семье. Мне кажется, что это важно - чтобы люди могли, пользуясь искусственным интеллектом, тем не менее на какой-то момент отрешиться от него и принять просто человеческое решение сказал Потанин

Также глава "Норникеля" рассказал, что не очень любит общаться через компьютер или по телефону.

Я предпочитаю личные встречи, личные разговоры. Для меня, например, очень большая проблема была во время пандемии, когда все на удаленке и разговор или совещание по видеоконференции сильно отличается от того, когда ты с людьми разговариваешь, сидя за столом, глаза в глаза. У меня не получается, например, брейнсторминг - в моем понимании он невозможен при таком дистанционном управлении. Так можно какие-то итоги подвести, какую-то презентацию представить, но сложные, прорывные решения - они все-таки требуют человеческой энергетики. И вот я, посмотрев, как это работает в пандемию, понял, что какой бы искусственный интеллект нам ни внедрили, все равно мы остаемся людьми, и человеческий аспект в принятии решений - я считаю, что он сохранится, и я считаю, что это очень важно сказал Потанин

При этом компании "Норникель", по словам Потанина, удалось существенно повысить эффективность производства за счет внедрения ИИ.