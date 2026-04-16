Москва16 апр Вести.В компании "Норникель" углубляется интеграция технологий искусственного интеллекта в производственные процессы, и это дает существенные результаты. Подробности рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

В компании уже несколько лет ведут системную работу по внедрению нейросетей.

Вся линия – измельчение руды, флотация и поступление потом в печи для плавки – вся эта линия в большом количестве датчиков, которые дают информацию. И при помощи искусственного интеллекта сотни данных обрабатываются и выдают рекомендации по более оптимальному процессу. Температура, давление – огромное количество факторов, которые человек не может учитывать, а искусственный интеллект это учитывает и выдает рекомендации. И в результате у нас довольно существенно повысилось извлечение металлов из руды и из концентрата сообщил Потанин

Следующим шагом должно стать автоматическое проектирование.

Мы в "Норильском никеле" сейчас внедряем эту историю. Коллеги многие смотрят на это с интересом, мы с удовольствием делимся с коллегами. У нас уже удалось пилотный проект сделать. Мы запроектировали уже полностью при помощи искусственного интеллекта определенные сооружения. Они пока очень примитивные, но от этих примитивных сооружений мы постепенно перейдем к проектированию на основе искусственного интеллекта и более сложных процессов, а там уже и до безлюдной фабрики один шаг только останется отметил президент компании "Норникель"

По словам Потанина, к 2030 году в "Норникеле" планируют получить эффект от внедрения ИИ в 50 и более миллиардов рублей.