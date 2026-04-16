Москва16 апр Вести.Применение технологий искусственного интеллекта даст колоссальный эффект для экономики России и всего мира. Такой прогноз дал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

По его мнению, в будущем технологии ИИ дадут существенный вклад в валовый внутренний продукт РФ.

Я думаю, что это будет колоссальный эффект, потому что в каком-то смысле через некоторое время большая часть ВВП страны, да и в мире, будет производиться с участием технологий искусственного интеллекта. Я думаю, что он проникнет во все сферы жизни. Не хочу бросаться какими-то цифрами - скажу о том, что значительная часть валового внутреннего продукта будет производиться при помощи технологии искусственного интеллекта и с участием этого интеллекта сказал Владимир Потанин

Также Владимир Потанин сообщил: компания "Норникель" работает над изменением свойств палладия.