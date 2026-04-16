Москва16 апр Вести.В России необходимо адаптировать кадры под темп развития искусственного интеллекта (ИИ), заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

Кадры для ИИ – один из ключевых вопросов конкурентоспособности как для отдельной компании, так и страны в целом, подчеркнул он.

Нужно готовить новых специалистов с учетом новых требований. В этом, скажу так, обтекаемо есть, на мой взгляд, определенное отставание, и нужны усилия для того, чтобы подтянуть образовательный процесс под нужды и темп развития ИИ отметил Потанин

Глава "Норникеля" участвует в создании Центрального университета и возглавляет его попечительский совет.

Мы сейчас сделали фундамент в этом университете, потому что я верю в то, что способность готовить хорошие, качественные кадры в этой области – это будет огромным конкурентным преимуществом заключил Потанин

Также глава "Норникеля" уверен, что применение ИИ даст колоссальный эффект для экономики страны.