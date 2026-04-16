Потанин заявил, что не видит смысла в полной суверенности ИИ

Москва16 апр Вести.Полный суверенитет искусственного интеллекта (ИИ) может привести к изоляции и отставанию. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой сообщил президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

По его словам, существуют сферы, где государство должно иметь суверенные технологии, в частности оборона и безопасность, работа с гостайной.

А во всем остальном это скорее вредно, чем полезно, потому что мы знаем, что существует огромное количество языковых моделей в мире. Причем ведущие из них, - по-моему, 11 американских и 9 китайских, - они развиваются, захватывают большие объемы рынка. И если мы не сможем применять их в своих разработках, то мы многое потеряем и отстанем считает Владимир Потанин

Также, по его мнению, применение технологий искусственного интеллекта даст колоссальный эффект для экономики России.

10 апреля президент РФ Владимир Путин поручил создать комплексную систему продвижения российских систем искусственного интеллекта и сервисов на их основе на зарубежные рынки. Комиссию по координации в области искусственного интеллекта возглавят вице-премьер России Дмитрий Григоренко и замглавы администрации президента России Максим Орешкин.