Москва16 апр Вести.Небольшие компании рискуют не выдержать излишней бюрократизации в области ИИ, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

Он предупредил о необходимости избежать излишней бюрократизации, поскольку ожидается множество процедур, связанных, например, с сертификацией и записями в реестрах.

Во-первых, это сильно замедлит процесс внедрения. А во-вторых, это дополнительная нагрузка. И крупные компании, такие как "Норильский никель", Tet Technologies, "Яндекс", — мы это выдержим. А небольшие компании, маленькие стартапы такой нагрузки могут не выдержать. И те коллективы, которые там работают, попадут в зону риска того, что они куда-то уедут