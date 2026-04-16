Москва16 апрВести.Утечка кадров в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в России — вопрос выживания, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой президент компании "Норникель" Владимир Потанин.
Он отметил, что проблема утечки кадров относится к области государственной политики.
Я считаю это должно быть краеугольным камнем кадровой политики в целом. Мы бы не хотели, чтобы от нас уезжали инженеры и другие специалисты… Но в области ИИ — это вопрос в каком-то смысле выживаниясчитает Потанин
Также Потанин рассказал о необходимости адаптировать кадры под темп развития ИИ, поскольку сегодня в этой области наблюдается отставание.